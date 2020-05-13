​​​​​​​الفخفاخ: تونس ضد التدخل الأجنبي والتقسيم في ليبيا

وأكد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ أن بلاده ترغب في إيجاد حل للوضع في ليبيا، مضيفاً إن تونس "لن تسمح" بتقسيم ليبيا وستعملُ بكافة الإمكانات لدعم الاستقرار وتقويةِ الاقتصاد المشترك.

وأشار الفخفاخ إلى أن تونس هي أكثرُ بلدٍ تضرر من الأوضاع في ليبيا، موضحاً أن الملف الليبي في المرحلة القادمة هو من أولويات حكومته.

وقال الفخفاخ إن بلاده مع الشرعية الدولية ومع الحل الليبي-الليبي، رافضاً أي مشروعٍ لتقسيم ليبيا, و إن تونس ستلعب دوراً أكثر فاعلية في الحوار الليبي لتحقيق الاستقرار.

وأوضح أن تونس ضد أي تدخل أجنبي أو عسكري في ليبيا.

هذا وأدانت كل من مصر وقبرص واليونان وفرنسا و الإمارات في بيان مشترك لوزراء الخارجية التدخل التركي في ليبيا، ومواصلة إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق منتهكة بذلك القرار الأممي والقاضي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

(ر ح)