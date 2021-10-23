​​​​​​​الديمقراطي الكردستاني يرفض استلام رسالة أمهات السلام ويشترط إنهاء خيمة الاعتصام!

تستمر المطالبات تحت خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا في يومها الـ 19 بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي اللذين استشهدا في كمين على يد مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني.

في حين حاولت أمهات السلام في 21 تشرين الأول الدخول إلى باشور كردستان لإيصال رسالتهن إلى سلطات باشور كردستان ولكن الديمقراطي الكردستاني منع أمهات السلام للمرة الثانية من الدخول. ورفض أيضاً استلام الرسالة ولكنهم وعدوا أمهات السلام بقبول رسالتهن اليوم (السبت) لتسليمها للجهات المعنية، ليتم التنسيق عبر علاقات المعبر للوصول إلى نتائج بعد تسليم الرسالة وإرسالها إلى الجهات المختصة. لكن الديمقراطي الكردستاني لم يفِ بوعده مرة أخرى ورفض استلام الرسالة للمرة الثالثة، ووضع شرط "إنهاء خيمة الاعتصام للرد على الرسالة" علماً أنه في حال تمت تلبية مطالب الرسالة فستنتهي اعتصامات الخيمة تلقائياً.

وبعد رفض الديمقراطي الكردستاني مطالب أمهات السلام والمعتصمين قالت عضوة اللجنة التحضيرية لفعاليات الاعتصام صباح علي " تفاجأنا اليوم برفض الديمقراطي الكردستاني استلام رسالة أمهات السلام، واضعين شرطاً غير منطقي وهو إنهاء فعاليات خيمة الاعتصام، علماً أنه في حال استلموا الرسالة ولبوا مطالبها سينتهي الاعتصام تلقائياً، ولكنهم يريدون إنهاء الاعتصام دون أن يلبوا مطالب المعتصمين وأمهات السلام".

وأضافت صباح: "إن اعتصامنا سلمي في هذه الخيمة، ولا نريد سوى جثامين الشهداء، إلا أنهم رفضوا بشكل قاطع تسليم الجثامين لذويهم، لذا سنستمر في اعتصامنا حتى يتم تسليم الجثامين لذويهم".

وتساءلت صباح" إذا كانت الجثامين لدى الديمقراطي الكردستاني ما سبب إخفائهم لجثامين شهدائنا؟ هل سلموا الجثامين إلى جهات أخرى؟ كيف لنا أن نعلم وهم يرفضون الإدلاء بأي تصريح حيال جثامين الشهداء؟".

(آ)

ANHA