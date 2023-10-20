​​​​​​​الديمقراطي الكردستاني ينقل عناصر الاستخبارات التركية إلى مناطق الدفاع مديا

كشف رئيس حزب الشرارة الوطني الكردستاني في جنوب كردستان، كاروخ سيد رزكار، تلقيه معلومات تفيد أن ضباط من المخابرات التركية ذهبوا في أيلول المنصرم، برفقة قوات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني إلى منطقة بالكايتي بغرض التجسس.

وأفادت وكالة روج نيوز، بأن رئيس حزب الشرارة الوطني الكردستاني كاروخ سيد رزكار، كشف أن عدداً من ضباط جهاز الاستخبارات العسكرية التركية توجهوا إلى منطقة بالكايتي في جنوب كردستاني، في 10 أيلول، بمركبات قوات الزيرفاني التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني؛ بغرض مراقبة تحركات قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) في المنطقة.

وكثّف جيش الاحتلال التركي من تحركاته العسكرية والاستخباراتية في جنوب كردستان بالتعاون والتنسيق بشكل مباشر مع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتسبب في استشهاد العشرات من مقاتلي قوات الدفاع الشعبي والمدنيين هناك.

لاقى تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي سخطاً شعبياً في عموم كردستان، ويؤكد المراقبون أن تصرفات الديمقراطي الكردستاني وتعاونه مع الاحتلال والمخابرات التابعة للدولة التركية لاحتلال إقليم كردستان، يساهم في تدمير الهوية الوطنية والثقافية للشعب الكردي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنقل فيها مركبات الديمقراطي الكردستاني عناصر الاستخبارات وجيش الاحتلال التركي، ففي 28 آب 2021، نصب الديمقراطي الكردستاني كميناً لوحدة من وحدات قوات الدفاع الشعبي مؤلفة من 7 مقاتلين في منطقة خليلفان في مناطق الدفاع مديا، وأدى إلى استشهاد 6 مقاتلين ومقاتلات من قوات الدفاع الشعبي.

(أ ب)