​​​​​​​الديمقراطي الكردستاني يمنع دار شلير للطباعة والنشر من المشاركة في معرض السليمانية الدولي

منعت سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني وإدارة معبر فيش خابور الخاضع لسيطرة الحزب، مطبوعات ونتاجات دار شلير للطباعة والنشر من دخول باشور كردستان للمشاركة في معرض السليمانية الدولي الرابع للكتاب.

وأكد إداريون في دار شلير للنشر والطباعة عبر الهاتف، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وإدارة معبر فيش خابور منعوا دخول 1200 نسخة من النتاجات المطبوعة في روج آفا إلى باشور كردستان ومنعها من المشاركة في معرض السليمانية الدولي الرابع للكتاب المقرر إقامته في الـ 17 من تشرين الثاني الجاري.

وحسب ما أفاد به الإداريون، فإن النتاجات هي قصص وروايات ودراسات ودواوين شعرية عن مقاومة كوباني وثورة روج آفا والمرأة وعن الكرد في سوريا.

ووفقاً للإداريين في الدار فإن نتاجاتهم التي منع الديمقراطي الكردستاني دخولها إلى باشور هي 35 عنوان مطبوع كلها في 1200 نسخة.

(ع-ع/س ر)

ANHA