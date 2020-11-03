​​​​​​​الديمقراطي الكردستاني بتصرفاته يؤكد أنه شريك لتركيا

يُرسل الحزب الديمقراطي الكردستاني مسلحين " قوات كولان"، وعدد من المسلحين المسمّين باسم" بيشمركة روج" برفقة أسلحة ثقيلة منذ 24 تشرين الأول إلى قرى بلدة دينارتي في قضاء آكري (عقرا) والمحيطة بمنطقة غاري، التابعة لمناطق حق الدفاع المشروع بهدف عرقلة قوات الدفاع الشعبي التي تواجه هجمات الاحتلال التركي منذ أعوام، دفاعاً عن وجود وقيم الشعب الكردي.

ويوضح يوسف ديبو وهوأحد الساسة القدماء في روج آفا، وقد مارس العمل السياسي منذ عام 1957، بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني حارب معظم الأحزاب الكردية منذ تأسيسه، والآن يفعل الشيء نفسه من أجل مصالحه الشخصية.

يوسف ديبو كان عضواً في اللجنة الفرعية للحزب البارتي الديمقراطي الكردستاني- سوريا، وأصبح عضواً في اللجنة المنطقيّة في التيار اليساري، بعد انشقاق الحركة الكردية على نفسها إلى تيارين “اليسار واليمين” عام 1965، والتقى بالراحل ملا مصطفى البرزاني عام 1970، وفي العام 1989 انتُخبت أميناً عاماً للحزب اليساري الكردي في سوريا وبعد دورتين متتاليتين قدّم استقالته واستلم قيادة الحزب عنه السياسي محمد موسى.

"نهج حزب العمال الكردستاني هو الأصح بالنسبة للشعب الكردي"

وأشار يوسف ديبو إلى أن تحركات حزب الديمقراطي الكردستاني هي تحركات خاطئة بحق الكرد، وقال: "أنا كسياسي كردي قديم، أقول دائما بأن 60 بالمية من الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة مع حزب العمال الكردستاني، وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، لأن نهج حزب العمال الكردستاني هو النهج الأصح بالنسبة للشعب الكردي، وهو الحزب الذي سيحرر الكرد وكردستان من الاحتلال التركي".

وبيّن يوسف ديبو بأن تاريخ الحزب الديمقراطي الكردستاني مليء بالأحداث المضادة للكرد، وقال: "عندما نعود إلى التاريخ نرى بأن حزب الديمقراطي الكردستاني حارب معظم الأحزاب الكردية، ومن ضمنهم حزب العمال الكردستاني من أجل مصالحها الشخصية".

"الحزب الديمقراطي الكردستاني بتصرفاته يؤكد بأنه شريك للدولة التركية"

يوسف ديبو أكد بأن حزب العمال الكردستاني هو الجسم الأقوى والأكبر في كردستان، ومن يعادي حزب العمال الكردستاني يرتكب خطأ فادحاً بحق الشعب الكردي بأكمله، وأضاف: "حزب الديمقراطي الكردستاني ارتكب خطأ كبيراً في الآونة الأخيرة (في إشارة إلى حشد قواته في منطقة غاري)، وهذا الخطأ يدخل في مصلحة الدولة التركية".

ديبو أوضح: "تركيا قامت ببناء العشرات من قواعدها في باشور كردستان، ورغم ذلك مسعود البارزاني متمسك بصمته من أجل مصالحه الشخصية، ويجب على مسعود البارزاني إخراج الدولة التركية من باشور لأن وجود قوات تركيا في باشور ليس في صالح الكرد"، وبيّن أن تصرفات مسعود البارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني توضح بأنه شريك للدولة التركية بكل شيء.

"الشعب الكردي تحت ضغط بسبب تصرفات الحزب الديمقراطي الكردستاني"

وأكد يوسف ديبو أن الشعب الكردي بأكمله يعاني من تصرفات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو مستاء من هذه التصرفات التي تخدم دولة الاحتلال التركي، وقال: "الحزب الديمقراطي الكردستاني يتضامن مع الاحتلال التركي وهجماته على الكرد، وربطت حكومة إقليم كردستان نفسها مع الدولة التركية".

وبيّن يوسف ديبو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بتصرفاته يطمئن تركيا بأنه متفق معها، وقال: "الكردي الذي يقف مع العدو يرتكب خطأ فادحاً بحق الكرد وكردستان".

(أ ب)

ANHA