​​​​​​​الدورية المشتركة الـ 44 سُيّرت في قرى ناحيتي الدرباسية وعامودا

وانطلقت الدورية المشتركة الـ 44 تطبيقًا لاتفاقية سوتشي الموقعة في 22 تشرين الأول 2019، من باب شيرك الحدودي 13 كم شرق ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، وتألفت من 4 مدرعات من كلا الجانبين، برفقة حوامتين روسيتين.

وجابت الدورية المشتركة قرى شرق وجنوب وشرق ناحية الدرباسية وغرب ناحية عامودا وهي: "شيرك، دليك، سلام عليك، قنيطرة، قرمانه، تل كديش، غنامية، كربطلي، باب محمود، تل طيرة، جديدة، تل كرمة، خاصكة، دويرة، خرزة، خانكة وبهيرة".

هذا ورُشقت الدورية بالحجارة من قبل أهالي قرى ناحية الدرباسية، تعبيرًا عن رفضهم لوجود الاحتلال التركي في المنطقة.

(ب ح/هـ ن)

ANHA