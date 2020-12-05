​​​​​​​الدوريات المشتركة... الاحتلال والشرطة الروسية يفتحان بابًا جديدًا

أقدمت، اليوم، قوات الاحتلال التركي برفقة أربع مدرعات روسية على إزالة الجدار الإسمنتي من أمام باب خرزة الحدودي وفتح الطريق من الحدود التركية السورية إلى الطريق العام ضمن أراضي روج آفا.

مصادر عسكرية أوضحت لمراسلي وكالة أنباء "هاوار"، أن فتح الجدار الإسمنتي يأتي بهدف تسيير الدوريات الروسية التركية المقبلة منه.

الطريق الجديد الواقع في قرية "خرزة" الحدودية التابعة لناحية عامودا، 14 كم شرق مدينة الدرباسية، لا يبعد عن الطريق العام المار من المنطقة سوى عشرة أمتار، وجرى ذلك بوجود عدد من ضباط وجنود الاحتلال التركي.

وتجدر الإشارة إلى أن باب قرية خرزة الحدودي كان مفتوحًا مع بدء اتفاقية سوتشي، إلا أن قوات الاحتلال التركي كانت تدخل إلى أراضي روج آفا عبر باب قرية شيرك الحدودي، وأحيانًا من باب العرادة الموجود بين قريتي قرمانه وجتلي غرب مدينة الدرباسية.

(ب ح/هـ ن)

ANHA