​​​​​​​الدولة التركية تنهب محاصيل الحبوب من المناطق المحتلة

ونقل موقع الاندبندت التركي عن أحد سائقي الشاحنات ويدعى صالح كوندوغدو، يعمل على نقل محصول الشعير من كري سبي، أنهم يعملون منذ قرابة شهرين على نقل المحاصيل من كري سبي إلى داخل تركيا وتخزينه في صوامع تتبع لمكتب المنتجات الزراعية في تركيا.

ويقول السائق بحسب الموقع "منذ شهرين ونحن ننقل محصول الشعير من كري سبي، نتوجه من سوريا إلى رها لتفريغ الحمولة هناك".

ونوه السائق إلى أن عمليات النقل توقفت مؤقتاً بسبب إجراءات الحظر المتعلق بفيروس كورونا، وفيما بعد تم استئناف عمليات النقل مجدداً: "دولتنا تتخذ الإجراءات اللازمة أثناء عمليات النقل، وبفضل تلك الإجراءات لا توجد مشاكل فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا".

(ك)