​​​​​​​الدولة التركية هي التي تشرف على الهجوم ؟ أحمد بيرسين

أحمد بيرسين

في الـ 20 من شهر كانون الثاني، تم تنفيذ هجوم مخطط ومنظم على سجن الصناعة في الحسكة، حيث يحتجز 5 آلاف عنصر من داعش. بالنظر إلى كيفية تنفيذ الهجوم ، وفي حال نجح الهجوم ، لكانت مناطق شمال وشرق سوريا ستشهد فترة عصيبة ومريرة، وكانت ستبدأ مرحلة خطيرة في الشرق الأوسط والعالم أيضا. في حال لو تم تهريب وإخراج 5 آلاف مرتزق متطرف، فمن المحتمل أن يحدث هجوم ثان على الرقة. بهذه الطريقة سيتم إحياء داعش. وبالتالي فإن أخبار المجازر الجماعية وبيع النساء في الأسواق وقطع الرؤوس والتفجيرات في أجزاء من الشرق الأوسط وحول العالم ستتصدر عناوين الأخبار مرة أخرى. لهذا السبب فإن المجتمع الدولي وشعوب شمال وشرق سوريا مدينون لشهداء هذا الهجوم ولقوات سوريا الديمقراطية.

لكن لم ينته كل شيء بعد. يجب تقييم هذا الهجوم بشكل مفصل. كما أن الإدارة الذاتية لا تعتبر أن هذا الهجوم هو هجوم على السجن فحسب، بل تراه جزء من خطة شاملة. وهذه هي الحقيقية. لذلك قامت بالرد عليها بعملية شاملة. لأن داعش بقوتها الحالية لا تستطيع تنفيذ مثل هذا الهجوم. بمساعدة المخابرات فقط يمكن جمع مقاتلي داعش هؤلاء من أماكن عديدة، وتسليحهم ونقلهم إلى شمال وشرق سوريا. وبطبيعة الحال عندما يتمعن المرء في اعترافات المرتزقة الذين تم أسرهم ، يتضح أنهم قدموا من سري كانيه وكري سبي، وكلا المدينتين تخضعان للاحتلال التركي، والبعض الآخر عبر إلى المنطقة من العراق. ومن بينهم أيضا مرتزقة من مواطني دول مختلفة. لهذا السبب يواجه سكان شمال وشرق سوريا عملية إجرامية مشتركة وكبيرة.

كما هو معلوم فإن هجمات داعش قد تزايدت في الآونة الأخيرة في العراق. الكاظمي والذي هو عضو سابق في جهاز المخابرات، يعمل مع الدولة التركية للبقاء في السلطة، وقد تم تداول هذا الأمر على نطاق واسع في وسائل الإعلام. الهجمات على شنكال هي مؤشرات واضحة على ذلك. الاتصالات الأخيرة بين النظام السوري والمخابرات السورية والدولة التركية ، ولا سيما محاولة النظام السوري تشويه كفاح قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش، وكذلك محاولة تأليب الشعب العربي ضد الإدارة الذاتية بالترويج لمزاعم "جرائم حرب"، هذه المزاعم التي تعتبر مساندة لداعش، بالإضافة إلى عقد اجتماعات سرية مع العشائر، كل هذه الأحداث جرت في هذه الفترة. على الرغم من الخلافات والصراعات بين أجهزة المخابرات، إلا أنهم توحدوا ضد أبناء شمال وشرق سوريا. وبناء عليه، ورغم أن هذا الهجوم نفذه داعش، إلا أنه يجب أن يُنظر إليه على أنه ينسجم مع مصالح القوى الدولية والإقليمية. الدولة التركية هي التي خططت ونفذت هذا الهجوم.

بعد الهجوم على سجن الصناعة، تتالت هجمات الدولة التركية المحتلة الواحدة تلو الأخرى. واستهدفت هذه الهجمات للسيطرة على طريق M4 ووقعت أشد الهجمات في هذه المنطقة. كما استهدفت طائرات مسيرة سيارة تنقل مؤازرة لقوات الحسكة وكذلك تم استهداف وحدات مقاومة شنكال بواسطة طائرات مسيرة. لو لم يتم إيقاف داعش في وقت قصير، لكان من الممكن أن تحدث هجمات مماثلة في مخيم الهول. بالإضافة إلى الاضطرابات الداخلية، الأمر الذي كان سوف يؤدي إلى ارتباك قوات سوريا الديمقراطية وبالتالي لتمكنت تركيا من السيطرة على طريق M4 . لكن قوات سوريا الديمقراطية قاتلت على الجبهتين ولم تسمح بتنفيذ هذه الخطة. لم تسمح بوقوع الاحتلال ، ولم تسمح بتدهور استقرار شمال وشرق سوريا.

الجزء الآخر من خطة الدولة التركية كان إحياء داعش. لأن انتهاء داعش يعني أن تركيا خسرت أكبر وأهم أدواتها. احتلت الدولة التركية مناطق كثيرة من سوريا بواسطة داعش. كما قامت باستخدام داعش باستمرار ضد معارضيها في الشرق الأوسط وأوروبا. لذلك فهي الآن أكثر حاجة إلى داعش. الدولة التركية انهارت في الداخل والخارج. وبات الجميع يقول صراحة إن الدولة التركية قوة محتلة. لذلك ازدادت أهمية داعش في الشرق الأوسط بالنسبة للدولة التركية.

بالإضافة إلى ذلك فإن الولايات المتحدة والتحالف الدولي لم يسمحا لتركيا باحتلال أماكن مثل كوباني، ومنبج ، وتل تمر، باستثناء غارات الطائرات بدون طيار. مثل هذا الاحتلال لن يفيد روسيا أيضاً. ورداً على ذلك أوقفت الدولة التركية هجمات داعش على النظام ووجهتها إلى شمال وشرق سوريا. يهدف الهجوم الذي حدث في الحسكة إلى منح الأمل لعناصر داعش الأسرى وبالتالي تعزيز آمالهم وثقتهم بالدولة التركية. لقد هزمت داعش وقتل زعيمها. لكن الجميع يعلم أن الزعيم الجديد لدعش هو الدولة التركية. لهذا السبب أصبحت داعش أكثر اعتمادا على الدولة التركية من ذي قبل. أين يعيش العديد من قيادات داعش؟ في سري كانيه وكري سبي وإدلب. يعلم الجميع أن عددا كبيراً من قيادات داعش قُتلوا مؤخرا في تلك المناطق. ولكن للأسف، على الرغم من أن روسيا والولايات المتحدة تعرفان ذلك، إلا أنهما تلتزمان الصمت ضد الدولة التركية بسبب مصالحهما.

مع هذا الهجوم ، اتضح مرة أخرى أنه ما دام هناك تكاتف وتوافق بين شعوب شمال وشرق سوريا ، فلا يمكن لأي قوة أن تهزمهم. الإيمان بقوتك الذاتية هو نصف الانتصار. النصف الآخر من النصر كان إصرار شباب الحسكة على القتال إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش.

ANHA