​​​​​​​الدولة الإيرانية تنفذ ثاني عملية إعدام على خلفية الاحتجاجات الشعبية

وقالت الوكالة نقلاً عن موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء الإيراني، إن "مجيد رضا رهناورد، أعدم في مدينة مشهد بعد ما أدين بقتل عنصرين من القوى الأمنية".

والخميس (8 كانون الأول الجاري)، أعدمت الدولة الإيرانية، رجلاً أدين بجرح عنصر من قوات الباسيج، وفق وسائل إعلام رسمية، في أول حالة إعدام مرتبطة بالاحتجاجات المتواصلة منذ نحو ثلاثة أشهر في روجهلات وإيران.

وقالت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، حينها، إن "محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان في طهران، في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، وطعن عنصراً من الباسيج في كتفه الأيسر، أُعدم صباح الخميس، في العاصمة الإيرانية”.

وتشهد روجهلات كردستان وإيران، موجة احتجاجات واسعة منذ منتصف أيلول الفائت، تحت شعار "Jin, Jiyan, Azdaî"، أشعلتها مقتل الشابة الكردية جينا أميني (22 عاماً)، على يد "شرطة الأخلاق" في طهران.

(ي م)