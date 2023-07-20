​​​​​​​الدولة الإيرانية تعتقل الناشطة ليلى زافر

وتعرضت المدافعة عن حقوق الإنسان والمعلمة الإيرانية ليلى زافر، للاعتقال من قبل سلطات الدولة الإيرانية، بعد مشاركة لها على حسابها على وسائل التواصل الافتراضي، وفقاً لوكالة فرات للأنباء (ANF).

وكانت مضمون الرسالة التي نشرتها ليلى زافر على أحد حساباتها، تقول "لا يمكننا التراجع عن المسار الذي سلكناه، لقد قدمنا شهداء لإزالة هذا الحجاب والأسر"، وتؤكد "لن ندع دماء شهدائنا تبقى على الأرض".

كما داهمت الشرطة الإيرانية منزل شقيقة ليلى، وصادرت المعدات التقنية للناشطة ليلى زافر.

وبعد مقتل الشابة الكردية جينا أميني (22عاماً) على يد "شرطة الأخلاق" التابعة للدولة الإيرانية، منتصف شهر أيلول من العام الفائت، بذريعة عدم التزامها بشروط الحجاب، اندلعت على إثرها انتفاضة شعبية في روجهلات (شرق كردستان) وإيران، بريادة المرأة وشعار "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية)، مستمرة حتى الآن، على الرغم من قمع الدولة الإيرانية لها.

(ي م)