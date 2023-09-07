​​​​​​​الدمار الذي تسبّب به المرتزقة في دير الزور

قام خلايا مرتزقة داعش النائمة والمجاميع المسلحة الدخيلة، خلال 12 يوماً من عملية "تعزيز الأمن" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية، بالتعدي على أكثر القيم قدسية لدى المجتمع، إذ دمروا مزاراً للشهداء ونهبوا محتوياته والجامع القريب منه، كما نهبوا ودمروا محتويات المؤسسات الخدمية في كل قرية سيطروا عليها، وتظهر المشاهد المصورة لهذه القرى بعد تطهيرها من المرتزقة مدى الخراب الذي قاموا به.

ونعرض لكم هنا جزءاً من الدمار والخراب الذي قام به المرتزقة خلال 12 يوماً من العملية:

* دمر مرتزقة نواف البشير مزار شهداء الفرات في بلدة أبو حمام ونهبوا محتوياته ومحتويات جامع الشعيطات القريب من المزار الذي بُني عام 2020، ويضم المزار 16 ضريحاً لمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ومجلس دير الزور العسكري.

* دمر المرتزقة ونهبوا منازل المؤسسات الخدمية في بلدتي الشحيل وذيبان.

* نهب المرتزقة محطة تنقية المياه في بلدة ذيبان وسرقوا العديد من معداتها وأسفر الدمار الذي أحدثوه في المحطة عن خروجها عن الخدمة.

* نهب المرتزقة جزءاً من محتويات بلدية الشعب في قرية الجرذي ودمروا وأتلفوا ما لم يتمكنوا من نهبه.

* تسبب المرتزقة بأضرارٍ مادية في مؤسسات المياه في بلدة البصيرة ونهبوا ودمروا بلديتها.

(ر)

ANHA