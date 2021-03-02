​​​​​​​الدكتور مصطفى كلش: نحن قلقون حيال الوضع الصحي للقائد أوجلان

كانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للاتحاد الأوروبي، قد زارت سجن إمرالي في الـ 7 من أيار عام 2019، وأعدت تقريراً عن هذه الزيارة، وأشارت خلال تقريرها إلى أنه ليس هناك أي تطور منذ زيارتهم السابقة التي كانت في عام 2016.

وبسبب العزلة المشددة لم يستطع محامو القائد عبد الله أوجلان زيارته طوال الـ 8 أعوام السابقة إلا 5 مرات وهي في الـ 2 والـ 22 من أيار، والـ 12 والـ 18 من حزيران، والـ 7 من آب من عام 2019.

كانت النيابة العامة التركية في بورصة تحججت في تقريرها الذي أعدته في الـ 23 من أيلول عام 2020 وأرسلته لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية بـ "خارطة الطريق" للقائد عبد الله أوجلان وأصدرت قراراً بمنع المحامين من اللقاء به مدة 6 أشهر.

القائد عبد الله أوجلان وخلال 21 عاماً حصل للمرة الأولى على حقه في إجراء اتصال هاتفي بتاريخ 27 نيسان ولكن بعد استخدام حقه في الاتصال مرة واحدة تم منعه من هذا الحق بتاريخ 7 أيلول 2020 لمدة 6 أشهر. كما اتضح في 30 أيلول عام 2020 أنه تم إصدار قرار بمنع عائلته من اللقاء به.

وإلى الآن لم ترد أي معلومات عن الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان.

" من غير الممكن أن يكون الوضع الصحي جيداً ضمن العزلة"

أوضح مصطفى كلش أن ظروف العزلة المفروضة على القائد أوجلان تزداد صعوبة يوماً بعد يوم، وقال:" يجب خطو خطوات جدية في العديد من المجالات من أجل القائد عبد الله أوجلان. ولكن إذا قمنا بتقييم وضعه الصحي فإنه من غير الممكن أن يكون الوضع الصحي جيداً في مكان تفرض عليه العزلة مثل جزيرة إيمرالي".

وأشار كلش إلى قلقهم بسبب نقص المعلومات عن الوضع الصحي للقائد أوجلان، ولفت إلى قرارات اتفاقية جنيف المتعلقة بالمعتقلين والنقطة المتعلقة بالضمان الصحي لهم وبين أنه يجب توفير كافة الاحتياجات الضرورية للعناية بصحة القائد عبد الله أوجلان.

لفت كلش في حديثه إلى خصوصية جزيرة إيمرالي من الناحية الجغرافية، وتابع بالقول:" البقاء في مكان محاط بالبحر من كافة الجهات يجلب معه مشاكل جسدية. وخاصة أن القائد أوجلان لديه مشاكل صحية كمشاكل التنفس والتهاب الجيوب الأنفية ومشاكل في العين. ويعيش منذ 23 عاماً في مكان ضيق ورطب مما يؤثر بشكل كبير على القلب والأعضاء الداخلية ويخلق مشاكل جسدية. يجب إجراء فحص طبي عام له مرة كل شهر على الأقل".

وأضاف مصطفى كلش:" القائد أوجلان يبلغ من العمر 72 عاماً ويعيش في ظروف العزلة الموجودة في إيمرالي منذ 23 عاماً. البقاء في إيمرالي يحتاج إلى إرادة قوية وهذا ما نراه في شخصية القائد أوجلان. ولكن كلما تقدم الإنسان في العمر لا يستطيع جسمه تلبية كافة احتياجاته بنفسه".

" على CPT والقوى الدولية التحرك فوراً"

وناشد كلش كلاً من CPT والقوى الدولية أن تسرع في اتخاذ خطوات جدية والاطلاع على الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان وقال: "على الأمم المتحدة أن تتحرك وفق القوانين التي وضعتها واتفاقية جنيف التي وافقت عليها. حسب القرارات التي تم إصدارها يجب أن يكون هناك مشافٍ وأطباء مختصون في السجون لمعرفة وضع المعتقلين".

(م م)

ANHA