​​​​​​​الدكتور آزاد رشو: حالة المصابين جراء انفجار الأحداث بمقاطعة الشهباء مستقرة

وخلال تصريح مقتضب لوكالتنا، أكد الإداري في مشفى آفرين آزاد رشو، أن حالة المصابين مستقرة وهم تحت المراقبة. منوهاً إلى نقل المواطن "حمدو فارس حمدو" إلى مشافي مدينة حلب لعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة نتيجة الحصار الجائر المطبق على مقاطعة الشهباء.

ودعا رشو المنظمات الدولية والحقوقية إلى فك الحصار عن مقاطعة الشهباء وتسهيل دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المشفى والنقاط الطبية المنتشرة في المنطقة.

هذا، ووقع انفجار يوم أمس في كومين 7 بناحية الأحداث، أثناء توزيع الكومين المواد الإغاثية ومادة الخبز على أهالي الحي، استشهد على أثره امرأتان من أعضاء الكومين، وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة.

الشهداء: نزهت سيدو سيدو (45عاماً) ـ جميلة عثمان معمو (77 عاماً)

المصابون:

* فيدان صبري جاويش (40 عاماً).

* مصطفى درويش جندو (52 عاماً).

* زينب حيدر علو (33 عاماً).

* محمد حسين مصطفى (64 عاماً).

* أحمد شيخو ولو (42 عاماً).

* خاتون حسن حسن (40 عاماً).

* حمدو فارس حمدو (50 عاماً).

* عزيزة أحمد عيسى (52 عاماً).

(ف إ)

ANHA