​​​​​​​الضغط على إيران لإحياء الاتفاق النووي وملف لبنان محور لقاء إسرائيل - فرنسا

وزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إلى فرنسا هي أولى رحلاته الخارجية منذ توليه منصب رئيس الوزراء المؤقت الأسبوع الماضي، وهي أيضاً فرصة لاستعراض المهارات الدبلوماسية، بينما يستعد الإسرائيليون لإجراء انتخابات مبكرة في تشرين الثاني/ نوفمبر، بحسب ما أفادته شبكة "العربية".

وفرنسا من بين القوى العالمية التي تحاول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، والذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة وعارضته إسرائيل معتبرة أنه غير كافٍ.

وصرح مسؤول إسرائيلي كبير للصحفيين بأن "الفرنسيين نشيطون للغاية فيما يتعلق بالقضية الإيرانية".

وأضاف: "من المهم بالنسبة لنا أن ندافع عن قضيتنا.. إسرائيل تعارض العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015). وفي الوقت نفسه، لا نعارض التوصل لاتفاق، وإنما نسعى إلى اتفاق قوي للغاية".

وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير: "نريد إنهاء المحادثات التي لا تنتهي"، داعياً إلى "ضغط منسق" على إيران وعرض المساعدة في "صياغة إطار مناسب" لذلك.

وفي إشارة إلى إطلاق حزب الله يوم السبت ثلاث طائرات مسيّرة نحو منصة غاز بحرية قبل أن تسقطها إسرائيل، اتهم المسؤول الإسرائيلي الكبير حزب الله بأنه "يلعب بالنار".

ورفض المسؤول الإدلاء بتفاصيل عن هذا التحذير، لكنه قال إن لابيد سيطلع ماكرون على "مواد جديدة تشرح كيف يعرض حزب الله لبنان للخطر".

وخاض حزب الله وإسرائيل حرباً عبر الحدود اللبنانية عام 2006، لكن لا تصعيد يذكر بينهما منذ ذلك الحين.

ويقوم لابيد بزيارته قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى الضفة الغربية والسعودية في أول جولة له في الشرق الأوسط منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

(ل د)