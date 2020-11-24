​​​​​​​الدفعة السادسة من النازحين السوريين يغادرون الهول

الرحلات التي تسيّرها إدارة المخيم، تأتي تنفيذًا لقرار الإدارة الذاتية الذي صدر في الـ 10 من تشرين الأول الفائت، والقاضي بإعادة الأسر السورية النازحة من مخيم الهول إلى مدنهم.

ولإخراجهم افتتحت إدارة المخيم عدة مكاتب لتسجيل أسماء الأسر الراغبة بالخروج، بعد تقديم إثباتات وسندات تؤكد أنهم من أبناء تلك المنطقة التي يودّون الذهاب إليها.

وحزمت، اليوم، الدفعة السادسة من النازحين وتبلغ 90 أسرة سورية، مؤلفة من 354 شخصاً من أهالي مدينة دير الزور وريفها، أمتعتها في إحدى ساحات المخيم بالقرب من المدخل الرئيسي، استعدادًا للمغادرة.

ونوهت إدارة مخيم الهول لـANHA، أنه وبعد تسجيل أسماء الأسر الراغبة بالخروج من أبناء دير الزور، يتم حالياً تسجيل الأسر من منطقة الرقة وريفها.

ومن جانبها ترافق قوى الأمن الداخلي كافة الرحلات التي يتم إخراجها من المخيم حتى الوصول إلى وجهتها لحماية الأسر، حتى استلامهم من قبل لذويهم.

هذا وكانت الدفعة الخامسة من الأسر النازحة السورية خرجت من الهول في الـ 16 من تشرين الثاني الجاري.

(هـ ن)

ANHA