​​​​​​​الدفعة الـ14 من النازحين السوريين تخرج من مخيم الهول

الدفعة، ضمت 265شخصاً، من 81 أسرة نازحة من دير الزور، وجاء تخريجها من المخيم في إطار تنفيذ القرار الذي أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 10 من تشرين الأول 2020 ، القاضي بإعادة النازحين السوريين إلى مدنهم.

وفي هذا السياق، عبرت كل من النازحة ماهرة مولودة نجم وزهرة علي محمد من مدينة دير الزور، عن فرحتهم لخروجهم من المخيم والعودة إلى منازلهم، وشكرتا قوى الأمن الداخلي وإدارة المخيم على المعاملة الجيدة وتلبية طلباتهم.

وبينت الإدارية في قوى الأمن الداخلي في المخيم، سيدار خلف، أنه بعد قيامهم بالإجراءات الأمنية من قبل الجهات المختصة في شؤون النازحين بالمخيم، والتأكد من ثبوتياتهم في حال كانت نظامية، يقومون بإخراجهم وإعادتهم إلى مناطقهم.

وأكدت سيدار، أنهم يعملون الآن على تسجيل أسماء جديدة للنازحين الراغبين بالخروج، لافتة إلى أن دفعة أخرى ستخرج خلال الأيام القادمة .

(سـ)

ANHA