​​​​​​​الدفاعات الروسية تسقط مسيّرتين مجدداً

مع تزايد هجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف العاصمة الروسية، أسقطت الدفاعات الجوية، مسيّرتين كانتا متجهتين إلى موسكو، حسبما أعلن رئيس بلدية المدينة الأربعاء.

وقال سيرغي سوبيانين عبر تلغرام: "سُجّلت محاولة طائرتين مسيّرتين عسكريّتين التحليق فوق مدينتنا، وقد أُسقِطت كلتاهما بواسطة الدفاعات الجوّية، واحدة في منطقة دوموديدوفو، والثانية في منطقة طريق مينسك السريع"، دون ذكر تفاصيل بشأن مصدر الهجوم.

كما أضاف: "حالياً لا توجد معلومات عن ضحايا" على صلة بالمسيّرتين اللتين أُسقِطتا، مشيراً إلى أن خدمات الطوارئ موجودة في مكان الواقعة.

بدورها، شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، على أن موسكو تحتفظ بحق الرد على هذه الهجمات، إلا أنها أكدت أن ردها سيكون قاسياً فعلاً.

وبينما تنفي أوكرانيا ضلوعها، جزمت موسكو مراراً بأن أصابع كييف تقف خلف تلك الهجمات.

(س ع)