​​​​​​​الدفاع الشعبي: مقتل اثنين من عناصر جيش الاحتلال التركي في خاكورك وماتينا

نشر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً حول عمليات الكريلا وهجمات المحتل وجاء في نص البيان ما يلي:

"في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة خاكورك رصدت قواتنا بتاريخ 28 آب تحركات جنود الاحتلال التركي المتمركزين على تلة الشهيد شرفان في منطقة ليليكان. كما تم في اليوم نفسه في الساعة 21:30 استهداف قوات المحتل من مكان قريب ونتج عن العملية مقتل عنصرين من قوات الاحتلال على الأقل.

في إطار الحملة الثورية لمقاومة الخابور هاجمت قواتنا بتاريخ 29 آب في تمام الساعة18:15 مواقع جيش الاحتلال في تلة آزاد بالأسلحة الثقيلة وتم ضرب الأهداف الموجودة بنجاح.

في منطقة المقاومة في ورخل التابعة لمنطقة آفاشين

بين الساعة12:30و04:00 من يوم 29 آب قصف الجيش التركي المحتل بالغازات السامة والطائرات الحربية منطقة المقاومة في ورخل وأراد بعد ذلك أن تتقدم قواته في ساحة المقاومة لكنهم أجبروا على الانسحاب نتيجة تدخل مقاومي ورخل. وبين الساعة 08:30و 09:20 من يوم 30 آب تعرضت منطقة المقاومة في ورخل للقصف بالغازات السامة.

يستمر تحرك وتحليق المسيرات وطائرات الاستطلاع في سماء منطقة المقاومة .

لا علاقة لمن يقومون بجمع الأموال في شرناخ بحركتنا"

يقوم شخصان باسم نزار وجاتين بمنطقة شرناخ بجمع الأموال عن طريق منح أذونات مزورة لشعبنا في بوطان تحت اسم حركتنا. ننوه أنه لا علاقة لهذين الشخصين بحركتنا. جمع المال من شعبنا الوطني باسم حركتنا جريمة ويجب على شعبنا في بوطان عدم التماشي مع هكذا أشخاص.

بتاريخ 20 آب بين الساعة 23:3و 01:30 حلقت طائرات مروحية فوق مناطق كري سور، كري سبي ،كري سليمان ، مرفانوس. وتم قصف مناطق تلة الشهيد ديران ،ساتي قرية دي و تلة الشهيد رزكار بالأسلحة الثقيلة من النقاط المتمركزة على الحدود.

حلقت طائرات الهليكوبتر في سماء خط قاشورا في منطقة ماتينا بين الساعة 18:30و 00:00من يوم 29 آب. في الوقت نفسه تعرضت نواحي كاني ماسي (عين السمك) في ناحية آمد ونواحي قرية عيدين ديشيش وسرارو ومناطق تلة كوردين وقلعة قومرية للقصف بالمروحيات الحربية والاوبيس من المقرات المتمركزة على الحدود.

بتاريخ 29 آب بين الساعة 23:30 و 01:00 حلقت المروحيات فوق سماء طريق T.كما تم في الوقت نفسه قصف المنطقة بالمروحيات الحربية .

ANHA