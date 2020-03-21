وسجل الجانب الروسي من اللجنة الروسية التركية المشتركة التي تراقب تنفيذ الهدنة السورية، أربعة انتهاكات لوقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، بينما لم يسجل الجانب التركي أي خرق للهدنة ، حسبما قالت وزارة الدفاع الروسية .

وقالت النشرة "الجانب الروسي من اللجنة الروسية التركية المشتركة التي تراجع القضايا المتعلقة بانتهاك وقف إطلاق النار، سجلت أربع حالات خرق لوقف إطلاق نار، واحدة في حماة وثلاث في اللاذقية، فيما لم يسجل الجانب التركي أي حالات إطلاق نار من جانب القوات الحكومية".

يذكر أن الطرفين الروسي والتركي وصلا في 5 من الشهر الجاري إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار خلال اجتماع جمع بين كل من الرئيس الروسي والتركي.

(م ش)