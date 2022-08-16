أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الانفجارات التي وقعت بمستودع ذخيرة في شمال شبه جزيرة القرم صباح اليوم سببها عمل تخريبي.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها حول الانفجارات التي هزت مستودع الذخيرة قرب بلدة مايسكويه في منطقة جانكوي بشمال شبه الجزيرة: أنه "في صباح يوم 16 آب تضرر مستودع عسكري نتيجة عمل تخريبي".

وأشار البيان إلى أن أضراراً لحقت أيضاً بخط كهرباء ومحطة كهرباء وسكة حديد وعدد من المباني السكنية في المنطقة.

وبدأ الحريق عند الساعة 03:15 بتوقيت غرينتش في مستودع مؤقت للذخائر في قاعدة روسية في منطقة جانكوي الشمالية، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع نقلته وكالات الأنباء الروسية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها، إن حريقاً اندلع في منطقة التخزين المؤقتة لمستودع الذخيرة. وأضافت الوزارة أنه يجري اتخاذ إجراءات لإخماد الحريق.

وتسببت انفجارات الأسبوع الماضي في قاعدة جوية عسكرية في مدينة نوفوفيدوريفكا على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم بأضرار جسيمة ودمرت عدة طائرات حربية روسية.

لم تؤكد أوكرانيا رسمياً أو تنفي مسؤوليتها عن الانفجارات في شبه جزيرة القرم، على الرغم من أن مسؤوليها أبدوا ترحيباً صريحاً بالحوادث في هذه المنطقة.

(م ش)