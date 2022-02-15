​​​​​​​الدفاع الروسية تعلن عن عودة جزء من قواتها المنتشرة قرب أوكرانيا إلى قواعدها

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلت فرانس برس عن وكالات الأنباء الروسية، "وحدات أقاليم الجنوب والغرب العسكرية أنجزت مهمتها وباشرت عمليات التحميل عبر وسائل النقل البرية والسكك الحديدية والعودة إلى ثكناتها اليوم".

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي الاثنين أن "عملاً عسكرياً قد يحصل في أي وقت"، فيما شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس على أن الولايات المتحدة لم تلحظ "أي مؤشر ملموس إلى خفض التصعيد".

إلا ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن اعتبرا في محادثات هاتفية الأثنين أنه لا تزال ثمة "فرصة للدبلوماسية" لحل الأزمة القائمة حالياً حول أوكرانيا.

وتحدثت وسائل إعلام عن احتمال أن يكون الأربعاء هو اليوم الذي اختارته روسيا لغزو اوكرانيا.

وقد واجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الاحتمال بقوله "يُقال لنا إن 16 فبراير سيكون يوم الهجوم. سنجعله يوم الوحدة"، داعيًا الأوكرانيين إلى رفع الأعلام الوطنية وإبراز لونيه الأزرق والأصفر في ذلك اليوم.

(د ع)