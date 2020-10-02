​​​​​​​الدفاع الأرمينية: أسقطنا طائرتين تابعتين لأذربيجان

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، في صفحتها على منصة "فيس بوك": "أسقطت وحدات من قوات الدفاع الجوي الأرمنية في الجهة الشمالية الشرقية لخط التماس طائرة وطائرة مسيرة للعدو".

وأكدت المتحدثة أن الأعمال القتالية مستمرة على طول خط المواجهة، مشيرة إلى أن "محاولات العدو لاختراق دفاعات قواتنا تم إحباطها".

وفي سياق متصل، قال مسؤولون في منطقة آرتساخ/قره باغ إن القصف الأذربيجاني أسفر عن سقوط عدد من الجرحى المدنيين، بينهم طفل يبلغ من العمر عامين، وأصيبت والدته أيضًا، وقُتلت شقيقته البالغة من العمر 9 سنوات.

وفي وقت سابق أعلن مسؤولون في قره باغ أن هناك 11 قتيلًا و60 جريحًا من السكان المدنيين، بينهم 42 إصاباتهم خطيرة.

(ي م)