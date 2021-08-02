​​​​​​​الدفاع الأفغانية تعلن مقتل 455 عنصراً من حركة طالبان خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في تغريدة على تويتر "عمليات واسعة لقوات الأمن في عدة ولايات، أسفرت عن مقتل 455 إرهابياً من طالبان وإصابة 232 آخرين، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة".

وأوضحت أن الولايات التي شهدت العمليات الأمنية هي "ننكرهار، بكتيا، باكتيكا، لوغار، قندهار، هرات، فارياب، جوزجان، بلخ، سامانجان، هيلمند، تاخار، قندز، بغلان وكابيزا".

هذا وتصاعد العنف في أنحاء أفغانستان منذ مطلع مايو/أيار، عندما شنت "طالبان" هجوماً واسعاً تزامن مع الانسحاب النهائي للقوات الأميركية.

وسيطر عناصر حركة طالبان على عشرات المناطق بما فيها ضمن ولاية هرات، حيث سيطروا على معبرين حدوديين مع إيران وتركمانستان.

(ل د)