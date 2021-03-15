​​​​​​​الدبيبة يؤدي اليمين الدستورية

وجرت مراسم تأدية اليمين في المقر المؤقت للبرلمان الذي اتخذه منذ العام 2014 في مدينة طبرق الساحلية، الواقعة على بعد حوالي 1300 كيلومتر من العاصمة طرابلس.

هذا وأدى المجلس الرئاسي، في وقتٍ سابق من اليوم، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بمقرها في طرابلس.

وانطلقت الاثنين، جلسة البرلمان المخصصة لأداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين الدستورية، لتبدأ في مباشرة أعمالها.

وحضر الجلسة غالبية أعضاء البرلمان الليبي وسفراء أجانب، فيما يتوقع أن تتم، الاثنين، مراسم تسليم السلطة للمجلس الرئاسي الجديد والحكومة.

وخلال جلسة البرلمان، تعهد عبد الحميد دبيبة، بـ"الحفاظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها".

(ش ع)