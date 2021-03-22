​​​​​​​الدبيبة والمنفي إلى تركيا لمناقشة مصير المرتزقة السوريين

وأفادت مصادر إعلامية محلية في ليبيا أن حكومة الوحدة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، تلقت تأكيدات من المخابرات التركية بمواصلة القوات التركية تقديم التدريب والاستشارات، وفقًا للاتفاقات الأمنية والعسكرية المبرمة مع حكومة «الوفاق» المنتهية ولايتها.

ونقلت عن مصدر بالحكومة تأكيدها أن حكومة دبيبة أبلغت أنقرة في المقابل أنها لن تواصل التعاقد مع المرتزقة السوريين، وستبدأ بترحيلهم عبر الأجواء التركية.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط من المرتقب أن يزور دبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تركيا قريبًا، لمراجعة الاتفاقات الموقعة معها، بما يتوافق مع التطورات المحلية والإقليمية، وأيضًا لبحث مصير المرتزقة الموالين لحكومة طرابلس.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق، عن تلقي المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة والموجودين ضمن الأراضي الليبية، تعليمات تركية بالبدء بتجهيز أمتعتهم وأنفسهم تحضيرًا لبدء عودتهم إلى سوريا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك وسط استمرار انصياع تركيا للشروط المصرية مقابل عودة العلاقات بين الدولتين.

(ي ح)