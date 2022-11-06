​​​​​​​الدعوة إلى الدعم والنضال خلال المؤتمر الدولي الثاني للمرأة في ألمانيا

استمرّت الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي الثاني للمرأة المنظّم من قبل شبكة "النساء يصنعن المستقبل"، تحت شعار "ثورتنا، تحرير الحياة" أمس السبت في العاصمة الألمانيّة برلين عبر عدّة ورش عمل.

وقد أبدت المشاركات من 41 دولةً اهتماماً كبيراً بورش العمل وناقشن خلالها المواضيع التالية:

1- مكافحة الهجرة القسريّة: لحماية حق الأشخاص بالعيش أينما أرادوا وتعزيز مكافحة المشاكل الناجمة عن الهجرة، ولفت الانتباه إلى جبهة المقاومة النضاليّة في سبيل دفاع المرأة عن أرضها وتحرير ذاتها، وفيما يتعلّق بتنظيم المقاومة لتلبية الاحتياجات وتعزيز الدعم.

2- حريّة المرأة كنضالٍ استراتيجي: تمّت مناقشة خلق مساحةٍ للمنظمات والمؤسسات السياسية، الثقافية والاقتصادية (الأشخاص الذين يناضلون داخل حدود الدولة وخارجها).

3- الصحة: توصلت النقاشات إلى أنّ الصحة هي إحدى مجالات النظام الأبوي الذي استحوذ على إبداع المرأة، واعتبرها غير موجودة أو ملكاً له. وتمّت الإشارة إلى أنّه يجب تنظيم الصحة كمفهومٍ طبّيٍ وفقاً للاحتياجات الاجتماعية، بدلاً من أن تكون في خدمة الرأسمالية.

4- الاقتصاد: ما هو المطلوب لإدراك اقتصاد بديل يقضي على جشع الرأسمالية؟ إضافةً إلى مناقشة تنظيم البدائل الاقتصادية خارج السوق الرأسمالي.

5- البيئة: تطرقت المشاركات إلى علم البيئة، حيث تم إجراء تقييمات حول مقاربة النساء للنضال البيئي، وكيفية تطوير نضال بيئي يشمل حرية المجتمع والجنس.

6- الحفاظ على اللغة والثقافة: وأكدت المشاركات في المؤتمر على أهمية الحفاظ على اللغة والثقافة، ولفتن الانتباه إلى حقيقة أن النساء بشكل عام تلعبن دور حاملات الثقافة واللغة، وفي ورشة العمل تم التطرق إلى ما يمكن القيام به لإحياء اللغات المحلية.

7- تشكيل جبهة ضد الفاشية: توصلت النقاشات إلى تشكيل جبهة نسائية ضد العنصرية، القومية والفاشية.

8- التدريب والتعليم: أشارت المشاركات في المؤتمر إلى أنه من أجل قيادة نضال النساء، هناك حاجة للوجود وهي فلسفة الحياة وتعني معرفة الذات، ومن أهم وسائل تحقيق ذلك إنشاء أنظمة التعليم الذاتي من قبل النساء.

(ر)