​​​​​​​الداخلية الكازاخية تعلن اعتقال نحو 8 آلاف شخص ووزارة الإعلام تسحب خبراً عن عدد القتلى

وقالت لجنة الأمن الوطني في البلاد إن الوضع استقر الآن وأصبح تحت السيطرة، وادعت في البيان أن "بؤر التهديد الإرهابي تم تحييدها".

وأفادت وكالة فرانس برس بعودة الإنترنت، اليوم الإثنين، إلى ألماتي، كبرى مدن كازاخستان، بعد انقطاع دام خمسة أيام تزامن مع المواجهات الدامية التي خلفت عشرات القتلى.

وبات تصفح المواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية من جديد متاحاً، اليوم، الذي أعلِن يوماً للحداد عقب الاضطرابات، في العاصمة الاقتصادية، البالغ عدد سكانها 1,8 مليون نسمة.

وفي سياق آخر، سحبت وزارة الإعلام، مساء الأحد، تصريحاً نشر في وقت سابق عبر "تلغرام" ومفاده أن أكثر من 164 شخصاً قتلوا في البلاد خلال الاحتجاجات، مشيرة لموقعين إلكترونيين إلى أن هذا التصريح أتى نتيجة "خطأ تقني".

ومن جهة أخرى، قال مكتب الرئاسة في كازاخستان، يوم الأحد، إن عدداً من "المنشآت الاستراتيجية" في البلاد يخضع لحراسة تحالف عسكري تقوده روسيا، دُعي لاستعادة النظام، وسط أكثر أعمال العنف دموية منذ الاستقلال قبل 30 عاماً.

وتعد هذه الاضطرابات أسوأ موجة عنف في تاريخ تلك الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

واعتُقل كريم ماسيموف الرئيس السابق للجنة الأمن الوطني، الأسبوع الماضي، للاشتباه في خيانته. وكان الرئيس قاسم جومارت توكاييف قد أقاله قبل ذلك بأيام.

وأقال توكاييف حكومته كذلك، وأصدر أوامر بإطلاق النار حتى إذا تسبب ذلك في سقوط قتلى لإنهاء الاحتجاجات، وأعلن حالة الطوارئ في الدولة الغنية بالنفط التي يقطنها 19 مليون نسمة.

وطلب من تكتل عسكري تقوده روسيا إرسال قوات، وقالت الحكومة إنها نشرت لحماية مواقع استراتيجية.

(ل د)