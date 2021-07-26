​​​​​​​الداخلية الأفغانية تعلن عن مقتل 40 عنصراً من حركة طالبان

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن 40 عنصراً من حركة طالبان قد قضوا خلال سلسلة هجمات في ولاية باكتيا شرق البلاد، اليوم الإثنين.

كما أعلنت الوزارة في وقت سابق عن اعتقال مخطط الهجمات الصاروخية على القصر الرئاسي خلال صلاة عيد الأضحى مع ثلاثة آخرين في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك حسب شبكة "تولو نيوز" الأفغانية.

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية، ميرويس ستانكزاي، أن الاعتقالات تمت خلال عملية للقوات الخاصة الأفغانية في مدينة كابول، مؤكداً أن المخطط الرئيس للهجمات يدعى مؤمن، وقد شارك أيضاً في عدة هجمات في منطقة باغمان في كابول.

وسقطت ثلاثة صواريخ يوم الثلاثاء الماضي، بالقرب من القصر الرئاسي الأفغاني في العاصمة كابول، خلال صلاة عيد الأضحى التي حضرها الرئيس أشرف غني وشخصيات أخرى.

واندلعت اشتباكات عنيفة في أنحاء البلاد خلال الشهرين المنصرمين في الوقت، الذي تشن فيه طالبان هجمات كبرى وتسيطر على مناطق ريفية ومعابر حدودية وعواصم إقليمية، مما دفع القوات الأفغانية والأميركية لشن ضربات جوية في مسعى لإيقاف تقدم عناصر الحركة.

ويلتقي مفاوضون في العاصمة القطرية الدوحة في الأسابيع الأخيرة، لكن دبلوماسيين حذروا من أن محادثات السلام لم تحقق تقدماً كبيراً منذ بدايتها في أيلول/ سبتمبر الماضي.

(د ع)