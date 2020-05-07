​​​​​​​الـ نيويورك تايمز: صفقة تبادل أمريكية-إيرانية في الأفق

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة الإيرانية تتفاوضان على صفقة لتبادل السجناء؛ للإفراج عن محارب بحري أمريكي محتجز في إيران، مقابل إطلاق السلطات الأمريكية سراح طبيب "إيراني - أمريكي" محتجز في الولايات المتحدة، ودبلوماسي إيراني.

وأبلغ نائب مدير قسم المصالح الإيرانية في السفارة الباكستانية في واشنطن أبو الفضل مهربادي لـ نيويورك تايمز، أن واشنطن تسعى إلى تبادل عضو الخدمة البحرية الأمريكية السابق "مايكل وايت"، بطبيب إيراني- أمريكي.

وقال مهربادي، الذي رفض ذكر اسم الطبيب المعني، إنه خرج بكفالة، مشيراً إلى أن المحادثات لم تصل إلى أية نتيجة بعد.

وأوضح جوناثان فرانكس، المتحدث باسم أسرة وايت، أنه تم إبلاغه بأن واشنطن وطهران منخرطتان في مفاوضات لتبادل السجينين.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن فرانكس قوله: "إذا كان لدى الإيرانيين صفقة تبادل على الطاولة، فإننا نود أن تأخذها الإدارة بعين الاعتبار وتعيد مايكل إلى منزله".

وقيل إن "وايت" سافر إلى الجمهورية الإسلامية للقاء امرأة إيرانية، قابلها ووقع في حبها عبر الإنترنت، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات في إيران عام 2018، بتهمة إهانة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وارتكاب جرائم انتهاك الخصوصية.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن أربعة مواطنين أمريكيين على الأقل، من بينهم ثلاثة من أصل إيراني، مسجونون في إيران بتهمة التجسس، ويقال إن الولايات المتحدة تحتجز نحو 20 مواطناً إيرانياً.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في وقت سابق "إننا نعمل كل يوم من أجل صحة وسلامة وإطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المحتجزين بشكل غير مشروع في إيران".

(م ش)