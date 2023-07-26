​​​​​​​الـ M4 السورية كان هدفاً لمرتزقة أنقرة والخلافات تتعمق داخل حزب الشعب الجمهوري

تناولت الصحف والمواقع العربية اليوم أهمية طريق الـ M4 السورية والخلافات داخل حزب الشعب الجهوري في تركيا وتبعات انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب والأزمة اللبنانية.

طريق حلب - اللاذقية: الثقل الجيواقتصادي المفقود

تحوّل طريق حلب - اللاذقية، والمعروف اختصاراً بـ«M4»، إلى واحدة من نقاط العلام الأساسية في الحرب السورية، بحسب تقرير لصحيفة الأخبار اللبنانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الطريق الذي لم يكد يتمّ الانتهاء من تنفيذه في عام 2013 وفقاً لمدّة تنفيذه التعاقدية، حتى تسعّرت الحرب، شكّل هدفاً استراتيجياً للفصائل المسلّحة في الشمال، والمدعومة إقليمياً، وذلك في إطار سياسة تقطيع أوصال البلاد وعزل المدن والمناطق عن بعضها البعض، بغية إضعاف إمكانيات الحكومة وإنهاك اقتصادها.

تركيا.. الخلافات تتعمق داخل حزب الشعب الجمهوري

على خلاف الانتخابات البلدية لعام 2019 التي خاضها "موحدا" حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا؛ منتزعاً فيها إدارة العاصمة والمدن الكبرى، تشير التوقعات إلى أن الحزب سيخوض انتخابات 2024 "منقسما"، في فرصة لن يفوتها الحزب الحاكم لاسترداد هذه البلديات، بحسب تقرير لموقع سكاي نيوز عربية.

ونقل الموقع عن المحلل السياسي التركي، هشام غواناي، بأنه بعد خسارة كيليجدار أوغلو انتخابات الرئاسة، كان من المتوقع أن يتنحى عن قيادة حزب الشعب الجمهوري، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، ولم يتحمل مسؤولية الخسارة، وادعى تحقيق نجاح بالوصول للجولة الثانية من الانتخابات؛ ما أثار غضباً بين أوساط ناخبيه والقيادات حزبية.

ووفقا للكاتب التركي برهان الدين دوران، فإن: "أزمة التغيير في الحزب تتحول لدوامة واسعة، تتمثل ركائزها في التنافس بين كيليجدار أوغلو وإمام أوغلو، ليتحول الأمر إلى نزاع "كمال- أكرم"، والاجتماعات السرية الموازية دون علم الرئيس، والأشرطة المسربة، والنقاش الأخلاقي".

موسكو تواجه مخاطر خسارة نفوذها في أفريقيا بقمّة روسية - أفريقية

يستضيف الرئيس فلاديمير بوتين غداً الخميس عدداً من قادة الدول الأفريقية بمدينة سان بطرسبرغ في لقاء يهدف إلى إظهار التوافق بين روسيا والدول الأفريقية، وهو ما يعكس، بحسب تقرير لصحيفة العرب، سعياً لاحتواء مخاطر خسارة نفوذ موسكو في القارة بعد تمرد فاغنر وفي ظل أزمة الحبوب التي تعد الدول الأفريقية أكبر المتضررين منها.

وتسعى موسكو إلى إقناع أفريقيا بأنها ليست مستهدفة من الانسحاب الروسي من اتفاق تصدير الحبوب، بحسب الصحيفة.

بري: خرق في جدار أزمة الفراغ الرئاسي اللبناني

خرقت الأجواء التي رافقت انطلاقة الجولة الثانية للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في لبنان رتابة المشهد السياسي في لبنان، مع خروج رئيس البرلمان نبيه بري بتصريحات مفاجئة لصحيفة الشرق الأوسط تحدث فيها عن أن اللقاء الذي جمعهما «فتح كوة في جدار أزمة الفراغ الرئاسي» المستمر في البلاد منذ تشرين الثاني الماضي.

(م ش)