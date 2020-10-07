​​​​​​​الـ 7 من تشرين الأول يوم الصحفيات الكرستانيات

كانت امرأة ثورية، ضحت بحياتها من أجل شعبها، سارت على نهج النور والحقيقة ضد الظلام، إنها غربتلي أرسوز التي قررت السير في درب الإعلام ودرب الحقيقة، بروح النضال الثوري، وهي أول صحفية تتولى منصب الإدارة العامة في صحيفة على مستوى كردستان وتركيا، كانت تقول إن أحداث تشرنوبل ومجزرة حلبجة أثرت كثيرًا على حياتها، أثناء فترة الدراسة العليا، درست غربتلي أرسوز قسم العلوم الكيماوية مدة 3 أعوام، وعملت في مجلة (الهدف)، وعن طريق المجلة تعرفت على نضال الحرية الكردستاني.

لقد اخترت طريق الحياة

بتاريخ الـ 10 من شهر كانون الأول عام 1990 اعتقلت غربتلي أرسوز وتعرضت للتعذيب مدة 15 يومًا، وحول تلك الفترة تقول غربتلي: "لقد مارسوا ضدي تعذيبًا عنيفًا، ولم يكن أمامي سوى خيارين، إما الموت، أو أنني يجب أن أقول إنني منتسبة إلى حزب العمال الكردستاني، وقد اخترت طريق الحياة".

لن تبقى الحقيقة في الظلام

تعرضت غربتلي أرسوز للاعتقال وتم إيداعها في سجن ملاطيا، قضت عامين كاملين في السجن، وبعد عامين تم الإفراج عنها. وبعد خروجها من السجن، بدأت بالعمل في مجال الصحافة بكثير من الشغف والحماس، وفي الـ 26 من شهري نيسان عام 1993، بدأت بالعمل في صحيفة أوزكور كوندم، وكانت الصحيفة وقتها استأنفت الصدور مجددًا تحت شعار "الحقيقة لن تبقى في الظلام". وفي ذلك الوقت تتولى غربتلي أرسوز منصب المديرة العامة للصحيفة، وعليه، أصبحت أول امرأة تتولى منصب الإدارة العامة في صحيفة على مستوى تركيا وكردستان، ودخل اسمها إلى تاريخ الصحافة الكردية.

أول امرأة تتولى منصب الإدارة العامة للصحيفة في تركيا

في تاريخ الصحافة والإعلام في تركيا، كانت غربتلي أرسوز أول امرأة تتولى منصب الإدارة العامة في صحيفة، وقد اعتبرت ذلك بمثابة نصر كبير لنضال المرأة الكردية من أجل حقوقها.

وتقول غربتلي أرسوز بهذا الصدد: "مما لا شك فيه أن تولي امرأة الإدارة العامة في صحيفة لأمر مهم للغاية، ففي السنوات الأخيرة برزت المرأة أكثر من الرجل، أنا لم أصل إلى هذا المستوى بجهودي الذاتية فقط، بل إن هذا الأمر كان نتيجة للنضال".

تزداد قيمة المعلومة عندما يتم مشاركتها

ومن الأقوال المأثورة التي قالتها غربتلي أرسوز حول مشاركة المعلومات: "تزداد قيمة المعلومة عندما يتم مشاركتها، المعلومات التي لا يتم مشاركتها مع الآخرين لا قيمة لها"، هذه المقولة كانت بمثابة رسالة للنساء مفادها أن على المرأة تطوير نفسها، وإعلان شأن قلمها وكلمتها.

في جبال كردستان اتخذت لنفسها اسم زينب

في عام 1995 ذهبت غربتلي أرسوز إلى جبال كردستان وانضمت إلى صفوف حركة الحرية، وهناك اتخذت لنفسها اسمًا جديدًا وهو زينب آكر، عملت وناضلت في العديد من المناطق كصحفية وكذلك كقائدة عسكرية، وقد تحولت إلى مقاتلة للحرية إلى جانب كونها صحفية، تحولت إلى ثورية ومناضلة كردستانية."

استشهاد غربتلي أنار درب الصحافة النسائية الكردية

لقد حققت غربتلي أرسوز ثورة في مجال الصحافة النسائية الكردية، وفيما بعد تحولت إلى قدوة ومثال يحتذى به للعديد من الصحفيات، يوم السابع من تشرين الأول سيكون من الآن فصاعدًا يومًا للصحفيات الكرديات، لكن الأهم من كل ذلك أنها والتزامًا بمقولة ’الحقيقة لن تبقى في الظلام‘ وضعت قلمها، وفكرها، ونضالها في خدمة الثورة وفي خدمة تحقيق هذا الهدف، إن هذا اليوم، هو يوم النضال والكدح، اليوم يتواصل هذا النضال دون توقف، اليوم هو يوم إعلام قلم غربتلي، يوم إظهار الكلمة الحقة، ويوم تعزيز وإنعاش آمال الحرية، بلون وصوت المرأة.

رمز الصحفيات الكرد

إذا كانت الصحافة والإعلام الكردي وصل في يومنا الراهن إلى مستويات متقدمة، فإن للميراث الذي خلفته غربتلي أرسوز دور كبير في ذلك، غربتلي كانت على الدوام رمزًا وقدوة للصحفيات الكرديات اللواتي دخلن في طريق البحث عن الحقيقة، وستبقى رمزًا وقدوة على الدوام.

الشهداء دليشان إيبش، أيلول، دنير فرات، نورسل إينجه، دلوفان، روهندا، نوجيان والعديد غيرهن من الصحفيات الكرديات انتهجن درب ونهج غربتلي أرسوز.

ولدت غربتلي أرسوز في 11 تموز عام 1965 في قرية آكبولوت التابعة لناحية بالو في منطقة آل عزيز، في الـ 8 من تشرين الأول عام 1997 ارتقت إلى مرتبة الشهادة في منطقة كاري في جنوب كردستان، وصدرت مذكرات ويوميات غربتلي أرسوز على شكل كتاب تحت عنوان "نقشت قبلي في الجبال".

بتاريخ 25- 29 أيلول عام 2013 انعقد الكونفرانس الثاني لإعلام المرأة، وخلال الكونفرانس تم تأسيس اتحاد إعلام النساء الكردستانيات، وفي الـ 30 من شهر حزيران عام 2020، عُقد الكونفرانس الثالث لإعلام المرأة في شمال وشرق سوريا، في مقاطعة قامشلو، وتم خلال الكونفرانس الإعلان عن تأسيس اتحاد إعلام المرأة.

(ك)

ANHA