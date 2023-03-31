​​​​​​​الـ 4 من نيسان موعد افتتاح أكبر حديقة على مستوى شمال شرق سوريا

باشرت الدائرة الفنية في هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في الـ 14 من كانون الثاني العام الماضي، بأعمال مشروع إنشاء أكبر حديقة على مستوى المنطقة، وذلك في مدينة الحسكة، بمساحة تقدر بـ 45 دونماً؛ للتقليل من التلوث، والترفيه عن الأهالي.

وحسب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي نشرت آخر المعلومات حول الحديقة التي تعتبر أكبر حدائق شمال وشرق سوريا، على معرفاتها الرسمية، فإن الحديقة ستفتتح في الـ 4 من نيسان/إبريل المقبل.

وقالت الإدارة الذاتية "يندرج المشروع في خطة الدائرة الفنية للمشاريع الاستراتيجية؛ لتخفيف الضغط عن البلديات كي تتفرغ للعمل ضمن المدن والبلدات".

وانتهت الإدارة الذاتية من بناء جسر البيروتي الجديد في الحسكة، قبل إيام قليلة.

وحسب المصدر ذاته، فإن هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تدرس إنشاء حديقة بمساحة 18 دونماً في حي غويران بمدينة الحسكة.

(ف)