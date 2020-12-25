​​​​​​​البيت الإيزيدي يتمنى للمسيحيين عامًا مليئًا بالسلام

وجاءت التهنئة في بيان للبيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، جاء فيه:

"بمناسبة قدوم عيد الميلاد المجيد، نتقدم بالتهنئة والتبريك لإخوتنا أبناء الديانة المسيحية، آملين من الله العزيز الكريم أن يعيده على الشعب السوري بكل مكوناته بالسلام والأمان والانتصار على أعداء الانسانية، أصحاب التوجهات العدوانية الذين لا يألون جهدًا في سبيل كسر إرادة شعبنا والقضاء على مكاسبه في وطن حر، عزيز.

إن الاحتفال بميلاد السيد المسيح، رسول المحبة والسلام في معانيه العالية يعني الدعوة إلى ترسيخ مفهوم التعايش والتعاضد، ونبذ العنصرية والإقصاء ومحاربة المحتل الآثم، الذي يحاول قضم تراب وطننا المقدس من عفرين حتى سري كانيه واشوكاني.

أعاد الله هذا العيد على شعوب منطقتنا المحِبة للسلام بالخير واليمن والنجاح والانتصار على المعتدين الحاقدين، وكل عام وأنتم بأمن وأمان وكرامة".

(م)

ANHA