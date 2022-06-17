​​​​​​​البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة يحرر الفتاة الإيزيدية روسيتا حجي باجو من مخيم الهول

وأصدر البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة بياناً، كشف فيه تفاصيل الوصول إلى البنت الإيزيدية في مخيم الهول وتحريرها، جاء فيه:

"بمؤازرة واهتمام كبير من قوات الأسايش في مخيم الهول تمكننا من الوصول إلى الأسيرة الإيزيدية، روسيتا حجي باجو، والتي تم اختطافها على يد داعش أثناء هجومه على شنكال وبقيت مقيمة في المخيم منذ تحرير الباغوز، حيث كانت تحاول الاتصال بمن تبقى من أقربائها دونما جدوى بسبب خشيتها من العقاب، وترهيبها المستمر من محاولة إنقاذ نفسها".

تابع البيان "روسيتا من مواليد تل قصب في شنكال سنة 2006 وقعت أسيرة بيد التنظيم الإرهابي في الثالث من آب 2014 أثناء صعودها مع أهل قريتها الجبل، حيث أقدم عناصر التنظيم على قتل والدها وثلاثة من أعمامها مع أولادهم وقاموا بأخذ النساء سبايا، بعدها أقدمت والدتها على قتل نفسها لمنع الإرهابيين من اغتصابها!".

أكد البيان "روسيتا التي فقدت كل أسرتها ستعود للعيش مع أسرة ابن عمها المقيم في تل قصب".

شدد البيان "نحن في البيت الإيزيدي نتقدم بالشكر الكبير لإدارة آساييش مخيم الهول والقائمين على إدارتها لما أبدوه من تعاون معنا لتحرير روسيتا وإعادتها إلى أهلها".

(ف)

ANHA