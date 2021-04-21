​​​​​​​البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة يدعو الشعب في شنكال إلى الثبات والدفاع عن مكاسبه

وجاء ذلك عبر بيان أصدره البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، قال فيه:

"منذ مدة ليست بالقصيرة والحكومة العراقية تحاول بشتى الوسائل والطرق أن تنقض على سنجار وأهلها وإدارتها، متذرعة بعراقيتها تارة ومرة بسبب وجود قوات غريبة على أرضها، عجباً، أين كانت هذه الحكومة حين اجتاح تنظيم داعش السهل والجبل وقتل وسبى! ألم تترك أهل سنجار لمصيرهم المحتوم، يواجهون الموت والأسر والمقابر الجماعية، والسؤال الذي يجدد نفسه اليوم، من أنقذ الشنكاليين الذين هاموا في الجبال والطرقات الوعرة يواجهون الموت والعطش والجوع، ومصاعب الوصول إلى الأماكن الآمنة؟ وأين كانت الحكومة العراقية وجيشها الذي لم يحاول القيام بواجبه دفاعاً عن مواطنيه العزل؟!!

إن محاولة الجيش العراقي تنفيذ مخططه الرامي لسلب إرادة شنكال تشكل ظلماً كبيراً، وقلباً لحقيقة أن الشنكاليين هم من يديرون مناطقهم، وهم مواطنون عراقيون ولهم ما لغيرهم في ظل عراق فيدرالي يمنح الخصوصية بلا تفرقة أو محاباة.

من هنا نتمنى من أصحاب الضمائر الحية في الحكومة والجيش العراقيَين أن يعيدوا النظر في قراءة الأحداث وعدم تكرار المآسي التي عانت منها سنجار دائماً، وتغليب لغة الحوار والعقل على منطق المخططات والظلم والإقصاء، كما ندعو شعبنا إلى الثبات والدفاع عن مكاسبه ودماء الشهداء الطاهرة".

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ANHA