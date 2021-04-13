​​​​​​​البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة يبارك الأربعاء الأحمر على عموم الإيزيديين

وجاء ذلك عبر بيان أصدره البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، قال فيه:

"بمناسبة قدوم رأس السنة الإيزيدية، الأربعاء الأحمر، نتقدم لعموم شعبنا في كل مكان بالتهنئة والتبريك، راجين من الله العزيز الكريم أن يعيده علينا وعليهم بالخير والصحة والأمان، وأن يكون عيد محبة وسلام لكل شعوب الأرض.

يبقى أن نتذكر شنكال أرض الأجداد والآباء، ونتذكر المآسي التي مرت بها محاولة أن نكون في موقع المسؤولية تجاهها.

ما يجري في شنكال وأمام الرأي العام العالمي يعني الكثير، خاصة وإلى الآن لم تعلن الأمم المتحدة- كمنظمة عالمية تهتم بحقوق الأقليات والشعوب بشكل عام- بأن ما جرى بحق الإيزيديين هو جينوسايد، ويجب أن يأخذ القانون الدولي قراراً بهكذا شان.

يبقى ان نشير إن محنة شنكال تستمر بسبب الاتفاقات التي تجري بين الحكومات الإقليمية، والتي تريد لها أن تستسلم لقرارات تحاول سلب إرادتها!

من هذا المنطلق نتقدم لأهلنا في شنكال بالتهنئة والمباركة بعيد رأس السنة الإيزيدية راجين من الله أن يعيده بالخير والانتصار عليهم، وكذلك نهيب بالرأي العام العالمي أن يكون عوناً وسنداً لأهالي شنكال في محنتهم المستمرة!"

(ل)

ANHA