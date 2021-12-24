​​​​​​​البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة يعقد مؤتمره الخامس

تحت شعار "من روج أفا إلى شنكال، الإدارة الذاتية هي الضمانة الحقيقية لحريتنا" عقد البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة مؤتمره الخامس في قاعة بيلسان في ناحية عامودا بمشاركة 300 ممثلاً

ويحضر المؤتمر ممثلون عن الإدارة الذاتية، حركة المجتمع الديمقراطي، المؤتمر الإسلامي الديمقراطي، الجمعية الدينية، مجلس عوائل الشهداء ولجنة مهجري سري كانيه.

في بداية المؤتمر قدمت فرقة الشهيد مام زكي شنكالي تراتيل من الأقوال المقدسة في الديانة الإيزيدية. بعد ذلك عُرض سنفزيون عن شهداء المجتمع الإيزيدي

ثم تحدث الرئيس المشترك للبيت الإيزيدي فاروق توزو وأوضح أن هجمات الدولة التركية المستبدة على شعب روج أفا وشنكال مستمرة وقال "يجب أن نصعد من حدّة عملنا أمام هذا الأمر. وسوف نسير على خطا شهداء الحرية"

وقال عضو مجلس عوائل الشهداء حسن عبيد "يقول القائد أوجلان؛ يجب أن يعزز المجتمع الإيزيدي من قوته في الدفاع، لأن حرية الشعب الكردي مرتبطٌ بحرية المجتمع الإيزيدي."

"إرادة شعبنا أقوى من أسلحة الدولة التركية"

ذكر حسن عبيد أنهم سيفشلون المؤامرات من خلال قواتهم العسكرية وشعبهم وقال "إرادة شعبنا أقوى من أسلحة الدولة التركية المتطورة"

وهنّأ الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة طلعت يونس شعب روج أفا بأكمله على انعقاد مؤتمر البيت الإيزيدي واستذكر الشهيد محمود رشو الذي كان يعمل في الإدارة الذاتية. وذكر طلعت يونس أن الأعداء والمحتلون حاولوا أربعة وسبعين مرة كسر إرادة المجتمع الإيزيدي وأنهم لا يزالون يواصلون انتهاج هذه السياسة وقال "تشكل إرادة الشعوب في شنكال وروج أفا هدفاً للأعداء ويجب أمام هذا الأمر أن نعزّز من قوتنا الجوهرية والتحالف الشعبي."

وتحدثت عضوة اتحاد إيزيدي سوريا آرين رستم وأوضحت أن إصرار وارتباط أعضاء البيت الإيزيدي بتراب الوطن واضحٌ للغاية. ولا شكّ أن هذا سيؤدي لانتصاراتٍ كبيرةٍ وقالت "سوف نحمي روج أفا ونؤسس سوريا ديمقراطية "

كما قالت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي زلال جكر "عندما نجتمع في هذه المرحلة الصعبة التي تُشن فيها الهجمات ضدنا فإن تجمعنا هذا يصبح موضعاً للمعنويات والفرح"

وأشارت زلال جكر إلى أن العدو يحاول من خلال إبادة الإيزيديين القضاء على الموروث الكردي. إلا أن المجتمع الإيزيدي لم يقبل هذا الأمر وقالت "يظهر الشعب الإيزيدي من خلال تنظيمه للعالم أجمع أنه سيدافع عن وجوده حتى النهاية. فإن لم يتبنى الشخص قضاياه بنفسه فلن يتبناه أحد. كفى للإبادة والنهب. لقد قدمنا آلاف الشهداء. ولا نزال نقدم ثمن الحرية. إن تابعنا بهذا الشكل فإننا سنحرر بهذه المقاومة عفرين وسري كانيه وكري سبي. حينها سنضمن الانتصار".

بعد ذلك قرأ عضو المجلس التنفيذي للبيت الإيزيدي الياس سيدو رسالة مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية والمجلس التنفيذي لشنكال وقال "لا شكّ أنه عندما يصل الإرادة والتنظيم نفسيهما لنظام ما فإنهما تحدث أهمية ومعنى. وهذا هو نظام الإدارة الذاتية الذي تأسس وفقاً لأفكار الحرية للقائد آبو. إن شنكال وروج أفا كردستان تشكلان المثال الأبرز لمرحلة الحرية والديمقراطية هذه. لقد استطعنا خلال السنوات الماضية تأسيس نظام الإدارة الذاتية الديمقراطية رغم كل الهجمات وبأثمان باهظةٍ والدفاع عنها".

هذا وسيتم قراءة ومناقشة تقرير الثلاث سنوات وميثاق البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، بينما يستمر المؤتمر بالبرنامج المعد له.

ويذكر أن البيت الإيزيدي في الإقليم قد أؤسس في 2012

ANHA