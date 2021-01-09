​​​​​​​البيت الأبيض: ترامب تورط في جرائم كبرى بتحريضه على التمرد

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري، إن مساءلة ترامب مع بقاء 12 يومًا فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد.

فيما لا تزال تداعيات اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن مستمرة، وسط تعالي الأصوات في مجلس النواب من أجل مساءلة الرئيس المنتهية ولايته في حال لم يفعل نائبه مايك بنس، التعديل 25 من الدستور الأميركي.

وحذّر البيت الأبيض من أن اتخاذ مثل تلك الخطوة لن يؤدي سوى إلى تعميق للشرخ بين الأميركيين.

بدوره، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، في تغريدة على حسابه على تويتر، اليوم السبت، إن عزل ترامب في مثل هذه الظروف سيؤدي إلى مزيد من الانقسام، كما سيضعف مؤسسة الرئاسة نفسها.

وأضاف: "آمل أن يكون للرئيس المنتخب جو بايدن نفس الآراء، وأن يتحدث علانية حتى نتمكن من المضي في انتقال منظم للسلطة".

وجاءت تلك تصريحات بالتزامن مع إطلاق النواب الديمقراطيين في الكونغرس حراكًا من أجل عزله عن الحكم فورًا، بعد أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول، يوم الأربعاء الماضي.

إلى ذلك، نصت مسودة خاصة بالمساءلة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، على أن "الرئيس المنتهية ولايته تورط في جرائم كبرى بالتحريض على تمرد".

وأشارت المسودة التي صاغها الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب إلى أن "الرئيس أدلى عمدًا بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونغرس"، وأنه "سيظل يعتبر تهديدًا إذا سُمح له بالبقاء في المنصب".

ودعت الوثيقة إلى "مساءلة ترامب بناءً على بند واحد هو التحريض على تمرد"، لافتًا إلى أنه عرض الأمن الأميركي ومؤسسات الحكومة إلى "خطر كبير".

وأضافت أن الرئيس المنتهية ولايته "هدد سلامة النظام الديمقراطي، وتدخل في انتقال سلمي للسلطة، وعرض قطاعًا من الحكومة للخطر، وخان الأمانة بصفته رئيسًا".

وتأتي تلك التطورات بعد أن اقتحم أنصار ترامب، مساء الأربعاء، مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، وعاثوا خرابًا في أروقته، كما اشتبك بعضهم مع عناصر الحرس والشرطة، ما أدى إلى وقع 5 قتلى بينهم امرأة وضابط في الشرطة، فيما أصيب العشرات بجروح واعتقل العشرات، فيما وجهت اتهامات إلى أكثر من 15 منهم.

(د أ)