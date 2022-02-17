وشكك مسؤول أميركي بارز في إعلان روسيا سحب قوات من حدودها مع أوكرانيا، قائلاً إنها أرسلت الآلاف من الجنود خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما أوردته صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية.

بالأمس، قالت الحكومة الروسية إنها سحبت قواتها من حدود أوكرانيا، فيما قال مسؤول كبير في إدارة بايدن يوم الأربعاء "نحن نعلم الآن أنها كانت خاطئة".

وأضاف "في الواقع، أكدنا الآن أنه في الأيام العديدة الماضية، زادت روسيا من وجود قواتها على طول الحدود الأوكرانية بما يصل إلى 7000 جندي".

ورفض المسؤولون الأميركيون تقديم مزيد من التفاصيل لإثبات صحة هذه المزاعم، لكنهم قالوا إن المعلومات الاستخباراتية "موثوقة إلى حد ما". يوم الثلاثاء، قال الرئيس جو بايدن إن روسيا ركزت حوالي 150 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا وفي بيلاروسيا المجاورة.

التعليقات الأميركية هي الأحدث في الحرب الكلامية بين الحلفاء الغربيين والكرملين بشأن الوضع المتوتر بشكل متزايد في أوكرانيا. يؤكد المسؤولون الروس أنهم يسحبون بعض القوات في الوقت الذي يسعون فيه إلى حل دبلوماسي، لكن المسؤولين الغربيين يقولون إن هذه التعليقات تتعارض مع مؤشرات على تقدم الاستعدادات العسكرية لشن هجوم.

في وقت سابق يوم الأربعاء، قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للناتو، إن الحلف "لم يشهد أي خفض للتصعيد"، مضيفاً: "نحن مستعدون للأسوأ".

نفت موسكو تقييم ستولتنبرغ، حيث أكد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا تسحب بعض قواتها واتهمت الناتو بوجود "عائق" منعها من "تقييم الوضع بحذر".

وقال فلاديمير تشيزوف سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي لصحيفة دي فيلت إنه لن يكون هناك تصعيد "الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه أو الشهر المقبل".

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء عن شكوكه بشأن المزاعم الروسية، قائلاً لبي بي سي: "بصراحة، نتفاعل مع الواقع الذي لدينا ولا نرى أي انسحاب بعد. لقد سمعنا عنها للتو".

(م ش)