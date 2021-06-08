​​​​​​​البيت الأبيض: بايدن وأردوغان يبحثان خلافاتهما الكبيرة الأسبوع المقبل

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي إن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس التركي رجب أردوغان سيجتمعان لمناقشة سوريا وأفغانستان وقضايا إقليمية أخرى الأسبوع المقبل، كما سينظران في "الخلافات الكبيرة" بين واشنطن وأنقرة، بحسب وكالة رويترز.

وقال جيك سوليفان في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن شرق البحر المتوسط ​​وسوريا وإيران وكذلك الدور الذي ستلعبه تركيا في أفغانستان مع انسحاب الولايات المتحدة من البلاد سيكون جزءًا من "الأجندة الموسعة".

وأضاف سوليفان: "إن الاجتماع، المقرر عقده في 14 حزيران على هامش قمة الناتو في بروكسل، سوف يستعرض أيضًا العلاقات بينهما ويبحث عن طرق حول كيفية تعامل الولايات المتحدة وتركيا مع بعض "الاختلافات المهمة في القيم وحقوق الإنسان وقضايا أخرى".

وأردف: "يعرف الرئيس بايدن أردوغان جيدًا، فقد أمضى الرجلان وقتًا طويلًا معًا، وأعتقد أنهما يتطلعان إلى الفرصة، للحصول على عمل مثل الفرصة لمراجعة النطاق الكامل للعلاقة".

وتكافح أنقرة وواشنطن لإصلاح العلاقات المتوترة في السنوات الأخيرة بسبب عدة قضايا، بما في ذلك شراء تركيا لأنظمة دفاع روسية مما أدى إلى عقوبات أميركية، وخلافات سياسية في سوريا، بالإضافة إلى قلق واشنطن بشأن سجل أنقرة في مجال حقوق الإنسان.

ولدى الحليفين في حلف شمال الأطلسي أيضًا وجهات نظر مختلفة بخصوص نزاع قره باغ وكذلك طموحات أنقرة في مجال النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

(م ش)