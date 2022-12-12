وتبنت الصين ودول التعاون الخليجي في بيان مفصل، الجمعة، أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى الرياض، خطة عمل مشتركة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي، بما في ذلك التأكيد على دعمهم للقضايا الإقليمية وكذلك مطالبة الإمارات بحل النزاع الذي طال أمده بشأن الجزر الثلاثة.

وذكر البيان أن "النزاع المتعلق بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى يجب حله من خلال المفاوضات بين إيران والإمارات بموجب قواعد القانون الدولي".

أثار حفيظة إيران

ورفضت الخارجية الإيرانية ما ورد في بيان القمة الخليجية - الصينية بشأن الجزر التي قالت إنها "جزء لا يتجزأ" من أراضي البلاد، و "لم ولن تخضع أبداً للمفاوضات مع أي دولة".

وعلى إثر ذلك استدعت الخارجية الإيرانية، في وقت متأخر السبت، السفير الصيني لدى طهران، للاحتجاج على ما ورد في بيان القمة الخليجية -الصينية.

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على البيان الصيني الخليجي الأخير، اليوم الإثنين، بالقول: "نرفض الاتهامات الواردة في بيان قمة مجلس التعاون الخليجي مع المسؤول الصيني.. لا سيما الاتهامات المتعلقة بنشاطاتنا النووية"

وبرزت إيران والصين كحليفين وثيقين في السنوات الأخيرة، لا سميا بعد دخول البلدين في شراكة شاملة طويلة الأمد وسط التوترات مع الولايات المتحدة، لكن انفتاح الصين على تعزيز العلاقات مع دول الخليج، وهو ما ترجمته زيارة الرئيس الصيني إلى الرياض، وما تحقق خلالها يثير قلق طهران.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان عبر تويتر أن الجزر الإستراتيجية هي "أجزاء لا يمكن فصلها" عن إيران، وأن طهران لن تسمح لأي شخص بانتهاك سلامتها الإقليمية.

"نزاع الجزر الثلاثة"

وتجدر الإشارة إلى أن النزاع بين إيران والإمارات على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى يرجع إلى ما قبل الثورة الإيرانية عام 1979، تحديداً إثر استقلال الإمارات عن بريطانيا في العام 1971.

وكانت على مر السنين السبب الرئيسي للخلاف بين البلدين الجارين في الخليج، وكلاهما تنازع في المحافل الدولية بشأن الجزر التي تقع بالقرب من مضيق هرمز.

وعاد النزاع ليطفو على السطح مجدداً في سبتمبر عام 2021، خلال الجلسة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما حصل تراشق لفظي بين ممثلي إيران والإمارات.

وطالب المندوب الإماراتي حينها إيران بوقف "احتلالها" للجزر الثلاث، مؤكداً أن أبو ظبي "لن تتنازل أبداً عن مطالبتها بسيادتها الشرعية على الجزر التي تحتلها إيران منذ عام 1971"، وفق قوله.

(د ع)