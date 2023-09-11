​​​​​​​البسمة تعود لسكان الريف الشرقي لدير الزور

بدأ أهالي بلدات الشحيل والبصيرة والحويج وذيبان، يتنفسون الصعداء بعد تنظيف قراهم وبلداتهم من خلايا داعش ومرتزقة نواف البشير والعناصر الإجرامية، التي عبرت نهر الفرات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أطلقت بقيادة مجلس دير الزور العسكري، في 27 آب المنصرم، عملية أمنية وعسكرية تحت اسم "تعزيز الأمن"، استهدفت بالدرجة الأساسية خلايا مرتزقة داعش، التي نفّذت خلال العام الماضي أكثر من /60/ هجوماً ضد قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي وأهالي المنطقة، بالإضافة إلى ملاحقة تجّار المُخّدرات والعناصر الإجرامية المطلوبة للعدالة أمام مؤسسات العدالة في دير الزور لارتكابها جرائم بحق الأهالي والمؤسسات العامة، وفي 8 أيلول أنهت قوات سوريا الديمقراطية العمليات العسكرية الأساسية في دير الزور، وأكدت أنها ستتعامل بحزم مع كل من يسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

بعد تنظيف القرى من مرتزقة نواف البشير والعناصر الإجرامية التي عبرت نهر الفرات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، كالشحيل والبصيرة والحويجة وذيبان، عادت الحياة تدريجياً إليها. وبدورها، تقوم قوات سوريا الديمقراطية والمجلسين العسكري والمدني لدير الزور، بتلبية متطلبات الأهالي من المواد الأولية والأساسية كالخبز والمياه.

ورصد مراسلون في دير الزور حركة السكان ضمن بلدتي الشحيل وذيبان، حيث الأسواق مكتظة، بالإضافة لرصد توزيع قوات سوريا الديمقراطية ومجلس دير الزور العسكري مادة الخبز على الأهالي، الذين عبّروا عن سعادتهم بعودة الأمن والاستقرار، وأكدوا دعمهم لقواتهم قوات سوريا الديمقراطية.

(أ ب)

ANHA