​​​​​​​البرلمان المصريّ يفوّض الجيش بإجراء مهامّ قتاليّة خارج الحدود

ووافق البرلمان المصري على إرسال عناصر من الجيش المصري في مهام قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي.

وقال البرلمان المصري إنّ الجيش مفوّض بالدفاع عن الأمن القومي ضدّ أعمال الميليشيات والعناصر الإرهابية الأجنبية.

وكان البرلمان المصري قد قرّر، اليوم الإثنين، عقد جلسة سرية بطلب من الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي بدون حضور، ولذلك لمناقشة أمر هام، حسب وصف رئيس البرلمان علي عبد العال.

وسبق أن أعلن السيسي، أثناء استقباله الخميس الماضي وفداً من مشايخ وأعيان القيادات القبلية الليبية عن نيته طلب موافقة البرلمان على إرسال قوّات إلى هذا البلد، مشدّداً على أنّ الحملة المحتملة ستحمل طابعاً دفاعيّاً حصراً.

)ي ح)