​​​​​​​البرلمان الليبي: قادرون على إدارة شؤوننا وخروج المرتزقة مطلب أساسي

وأكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، في تصريح لدى وصوله إلى العاصمة المغربية الرباط، إن إصلاح شؤون الدولة وبنائها على أسس ديمقراطية لن تتم إلا من خلال "انتخابات شفافة ونزيهة يختار فيها الشعب الليبي من يحكمه بإرادته الحرة دون أي تدخل من أحد".

وشدد صالح أن بلاده قادرة على إصلاح شؤونها ولا تريد أي قوى أجنبية على أراضيها، مطالبًا بخروج المرتزقة منها وبناء دولة ديمقراطية.

وتابع: "بفضل الجهود المبذولة تمكننا من تكوين سلطة تنفيذية واحدة من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية، وباشرت أعمالها، ونستعد للانتخابات القادمة في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2021".

وأشار إلى أن "ليبيا عانت كثيرًا في المرحلة السابقة من الانقسام وانتشار المليشيات وأن ليبيا بالتأكيد جزء من المجتمع الدولي ونحتاج إلى التعاون مع كل الدول".

وطالبت عدة دول في وقت سابق من شهر نيسان/ أبريل بانسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا، من خلال عقدهم اجتماعًا افتراضيًّا عبر الفيديو تحت مسمى "اللجنة الرباعية بشأن ليبيا" والتي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

وأصدروا بيانًا دعوا فيه إلى "الامتثال التام لحظر السلاح والانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة أراضي ليبيا (...)بشكل يعيد بالكامل لليبيا مبادئها ويحافظ على وحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها".

(د ع)