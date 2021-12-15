​​​​​​​البرلمان الليبي يتسلم تقرير الطعون وتظاهرات ضد التأجيل

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إنها أحالت التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة إلى اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، سلم رئيس لجنة مجلس النواب الهادي الصغير، خلال لقائه، الأربعاء، التقرير الذي كان قد طلبه مجلس النواب من المفوضية، متضمناً بيانات وتفاصيل ملف الطعون الانتخابية الخاصة بالمترشحين لمنصب رئيس الدولة، وفقاً لمواد القانون رقم (1) لسنة 2021، واللوائح التنفيذية المنبثقة عنه.

وقبل أيام، قرر مجلس النواب الليبي تشكيل لجنة للتواصل مع مفوضية الانتخابات للوقوف على العراقيل التي تواجه الاستحقاق الدستوري المقبل، ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.

يأتي ذلك فيما خرجت تظاهرات في مدن سرت وطرابلس وسبها وطبرق وسوكنة تطالب بعدم تأجيل الانتخابات وضرورة إعلان القوائم النهائية للمرشحين؛ بالإضافة إلى دعم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5"+5 في مهامها.

ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل "نعم لصندوق الانتخابات، لا لصناديق الرصاص"، و"نعم لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".

وتستعد ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية، بعد 9 أيام، إلا أن شبح التأجيل يلوح في الأفق؛ خاصة بعد تأخير مفوضية الانتخابات إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وتلويحها باتخاذ قرارات قضائية وقانونية.

في الأثناء، كثفت المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا والتي وصلت العاصمة طرابلس قبل يومين، من لقاءاتها مع كل الأطراف السياسية في ليبيا، لدعم إجراء الانتخابات في موعدها، وللتأكيد على 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، موعداً للاستحقاق الدستوري.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الليبي محمد الحافي على أنه "لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن".

(ش ع)