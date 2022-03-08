​​​​​​​البرلمان الليبي ينقسم.. خمسون نائباً يرفضون تولي حكومة باشاغا مقاليد السلطة

ويزداد التعقيد في الساحة الليبية وسط مخاوف من الانقسام بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وسط امتناع رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة عن تسليم السلطة.

وفي هذا السياق، أعلنت كتلة نيابية جديدة رفضها لقرارات البرلمان، حيث أعلن 50 نائباً خلال الساعات الماضية، تأسيس كتلة معارضة لإجراءات البرلمان الداعية لتولي حكومة باشاغا مقاليد السلطة وتنظيم انتخابات خلال 14 شهراً، مطالبين بإخراج البلاد من المراحل الانتقالية ورفض التمديد للأجسام السياسية الحالية.

كما دعت الكتلة التي أطلقت على نفسها اسم "برلمانيون ضد التمديد" في بيان إلى إنهاء المراحل الانتقالية وإصلاح البرلمان، وكذلك إلى دعم المسار الانتخابي.

ووجدت ليبيا نفسها مرة أخرى أمام انقسام جديد بين المؤسسات والمعسكرات المتنافسة لا يمكن التكهن بمآلاته، وسط مخاوف من انزلاق البلاد إلى صراع مسلّح، بعد تصاعد وتيرة الاصطفافات والتحركات العسكرية، خاصة في العاصمة طرابلس.

(ي ح)