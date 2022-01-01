​​​​​​​البرلمان الليبي يجتمع الإثنين المقبل لبحث فرص عقد الانتخابات

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق اليوم السبت، إن رئيس البرلمان المكلف فوزي النويري دعا الأعضاء إلى جلسة رسمية يوم الإثنين المقبل للاستماع إلى إحاطة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية، وفق ما أفادته شبكة العربية.

وناقش البرلمان خلال جلسته الماضية عدداً من التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية، لاسيما تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية والوقوف على هذه العراقيل.

وتعذر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم.

وكانت لجنة متابعة الانتخابات في مجلس النواب الليبي أوصت قبل أيام بضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد. وقالت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس إن السلطة الحالية عجزت عن توفير الاستقرار اللازم لإجراء الانتخابات.

واعتبرت جلسة اللجنة حاسمة، وهدفت إلى مناقشة خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتي قد تؤدي إلى وضع جدول زمني جديد للانتخابات، بعد تعثّر إجرائها يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر، والتوافق حول خيار واحد من عدة سيناريوهات مطروحة، وذلك في مدينة طبرق شرق البلاد.

(د ع)