​​​​​​​البرلمان الليبي يحيل قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى المفوضية العليا للانتخابات

وأرسل البرلمان قوانين الانتخابات بعد تعديل بعض موادها بطلب من المفوضية العليا للانتخابات، لتصبح هذه القوانين نافذة، رغم معارضة المجلس الأعلى للدولة لها، احتجاجاً على عدم إشراكه في صياغتها.

وعدّل البرلمان المادة الـ 12 الخاصة بالتوقف عن العمل للترشح للرئاسة، والمادة الـ 16 بشأن تحديد يوم الاقتراع، والمادة الـ 20 المختصة بإبلاغ المترشح بإخلاله بأحد الشروط، والمادة الـ 22 بشأن التنازل عن الترشح، والمادة الـ 50 الخاصة بالطعن في الانتخابات.

ووافق البرلمان كذلك على الملاحظات الواردة في القانون رقم 2 لعام 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب باستثناء نقطة واحدة متعلقة بتعديل المادة الـ 24 من القانون الخاصة بالسماح بالتصويت بالمراسلة.

وبذلك يكون البرلمان قد استكمل مهمته وأنجز الترتيبات الدستورية والقانونية اللازمة لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، وهي خطوة مهمّة، من شأنها أن تعزز من فرص إجراء الانتخابات الليبية في موعدها يوم 24 كانون الأول المقبل، والتي يعوّل عليها الليبيون كثيراً لاختيار سلطة منتخبة وإنهاء حالة الفوضى والانقسام في بلادهم.

وفي الأثناء، تستمر المفوضية العليا للانتخابات، في التحضيرات الفنية واللوجستية للانتخابات بعد انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين، حيث من المتوقع أن يشارك في عملية التصويت نحو 3 ملايين ناخب ليبي داخل البلاد وخارجها، وهي تستعد لتوزيع بطاقات الانتخاب على الناخبين عبر مراكز الاقتراع التي سجلوا بها.

ومن المتوقع أن تعلن المفوضية خلال الأيام القادمة عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتي من المرجح أن تشهد مشاركة واسعة من كافة الأطياف السياسية، وتنافساً شديداً بين شخصيات بارزة في المشهد الحالي على منصب رئيس ليبيا القادم.

(ل د)