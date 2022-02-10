​​​​​​​البرلمان الليبي يعلن الموافقة على الإعلان الدستوري بأغلبية مطلقة

وقال صالح في بث تلفزيوني إن الإعلان ينص على تشكيل لجنة من 24 عضواً، يمثلون المناطق الجغرافية الرئيسة الثلاث في البلاد، ويتم ترشيحهم "مناصفة" بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.

وفي وقت سابق، ذكر تلفزيون ليبي، أن مجلس الدولة طلب تأجيل جلسة البرلمان لاختيار رئيس الحكومة إلى نهاية الأسبوع المقبل.

ويصوت مجلس النواب الليبي، الخميس، على اختيار رئيس الحكومة الجديد وتنحسر المنافسة على المنصب بين المرشحين فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق السابق وخالد البيباص.

وأفاد عضو في مجلس النواب الليبي أن الدعم متجه نحو اختيار باشاغا، متوقعاً أن فوز الأخير سيجعل عملية استلام وتسلم السلطة سلسة، وسيتم الخضوع للسلطة التشريعية في البلاد، بحسب ما أفادته شبكة "العربية".

(ل د)